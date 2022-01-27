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Северные надбавки работникам «Почты России» установлены независимо от стажа работы

Новости. Общество
09:42, 28 Января 2022
фото: © Почта России

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Работники «Почты России» в северных регионах страны, в том числе, в Карелии будут получать северные надбавки независимо от стажа работы.

Об этом сообщила заместитель генерального директора по кадровым и социальным вопросам «Почты России» Ирина Козина.

«Мы ежегодно повышаем зарплаты массовому персоналу и не прекращали это делать даже во время пандемии. В 2022 году мы также установили максимальные северные надбавки для людей со стажем работы меньше пяти лет, это улучшит условия труда для молодых специалистов в нашей компании», — приводит слова Козиной пресс-служба компании.

Начисление надбавок почувствовали на себе около 2 тыс. человек, чьи зарплаты возросли в среднем на 30%. В основном это молодые специалисты, которые недавно закончили учебу.

Кроме того, «Почта России» подняла оклады 136 тыс. работников, из которых более 65% — это почтальоны, операторы и сортировщики. У почтальонов зарплаты увеличились в среднем на 8,4%, у операторов — на 7,7%, а у сортировщиков — на 8,1%.

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