Северные районы Карелии накрыло снегом

Жители республики показали заснеженные деревья, машины и дворы.

Фотографии заснеженных районов на севере Карелии появились в паблике «Погода Петрозаводска и Карелии».

Там в объектив фотокамеры жителей республики попали Калевальский район — его запечатлела Ирина Никутьева, а также Лоухский район — автор снимков Роман Наумов.

«Пгт.Калевала сегодня», — написали в паблике и разместили фото.

«Пгт. Пяозерский 05.10.2023 в 08.15», — уточнили в соцсети, где опубликовали другие фотоснимки.

Накануне синоптики прогнозировали мокрый снег в Карелии.