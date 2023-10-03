Северные районы Карелии накрыло снегом

Жители республики показали заснеженные деревья, машины и дворы.
Фотографии заснеженных районов на севере Карелии появились в паблике «Погода Петрозаводска и Карелии».
Там в объектив фотокамеры жителей республики попали Калевальский район — его запечатлела Ирина Никутьева, а также Лоухский район — автор снимков Роман Наумов.
«Пгт.Калевала сегодня», — написали в паблике и разместили фото.
«Пгт. Пяозерский 05.10.2023 в 08.15», — уточнили в соцсети, где опубликовали другие фотоснимки.
Накануне синоптики прогнозировали мокрый снег в Карелии.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание