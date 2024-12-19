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Северный магнитный полюс смещается к России: серьезные опасения ученых

Новости. Наука
11:50, 22 Декабря 2024
фото: © Илья Тимин / VK

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Тенденция смещения Северного магнитного полюса к России может привести к необратимым последствиям.

Ученые призывают обратить внимание на то, что Северный магнитный полюс начал движение к югу, в сторону Сибири. Это происходит с 2019 года.

Ежегодно он смещается на 35 км в год, что за пять лет превратилось в расстояние 170 км. По словам доктора Уильяма Хантера, ничего подобного раньше не происходило, ученые в замешательстве, пишет potokmedia.ru со ссылкой на Daily Mail.

Магнитный полюс является точкой в северном полушарии, где все силовые линии магнитного поля Земли направлены строго перпендикулярно поверхности. По оценкам ученых, на момент начала 2025 года она имеет координаты 85,76 градуса северной широты и 139,27 градуса восточной долготы. Спустя пять лет положение полюса станет 84,72 градусах северной широты и 126,07 градусов восточной долготы.

Ученые говорят, что такой сдвиг будет иметь неприятные последствия не только для кораблей и самолетов, которые ориентируются по магнитному полю. Но и для обычных пользователей тех же смартфонов, ведь службы локации будут работать с отклонениями, пишет АБН 24.

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