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Северо-Западный банк Сбербанка подвел итоги работы в 2022 году

Новости. Общество
09:37, 09 Февраля 2023
фото: ПАО Сбербанк

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В ТАСС состоялась пресс-конференция - она была посвящена итоговым показателям работы и ключевым событиям Сбербанка за 2022 год на территории Северо-Запада.

Более 2 трлн рублей разместили на вкладах в Сбере жители Северо-Запада в 2022 году. Об этом сообщил заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Анатолий Песенников. Это в 2,6 раза больше, чем годом ранее. Количество срочных вкладов в СЗФО увеличилось на 90%. В прошлом году клиенты Сбера предпочитали делать вложения онлайн. Это 60% всех вкладов.

Портфель кредитования физлиц Северо-Западного банка достиг 1,43 трлн рублей к началу 2023 года. Он вырос на 12%. Драйвером кредитования по итогам года остаётся ипотека. 26% от общего портфеля займов приходится на потребительское кредитование. Кредитные карты в общем портфеле занимают 9% – 130,7 млрд рублей. Сам портфель кредитных карт в 2022 году показал динамичный рост, прибавив 27% по СЗФО.

Ипотечный портфель Сбербанка в СЗФО вырос в 2022 году на 16% по сравнению с результатами 2021 года. Доля ипотеки в общем кредитном портфеле банка за прошлый год увеличилась на 3 п.п. и составила 65%. В прошлом году Сбербанк на Северо-Западе выдал 306,6 млрд рублей кредитных средств на жильё. Доля ипотеки, выданной на вторичном рынке в СЗФО в 2022 году, составила 53%. Драйвером на первичном рынке остаётся льготная ипотека, в том числе для семей с детьми. На господдержку пришлось 65% кредитов в этом сегменте. Объем выдачи по программе «Господдержка 2020» вырос на 11% по СЗФО и достиг почти 80 млрд рублей. Рекордный объем кредитования на Северо-Западе в прошлом году пришелся на программу «Семейная ипотека» – 52,2 млрд рублей, прирост 85% в сравнении с 2021 годом.

Жители Северо-Запада в 2022 году совершили безналичные платежи через Сбербанк на общую сумму почти 690 млрд рублей. Это на 3% больше, чем в 2021 году. Прирост объёма платежей через э онлайн-банк за 2022 год составил почти 496 млрд рублей. Это на 13% больше, чем в 2021 году. Банкоматы и терминалы самообслуживания в прошлом году клиенты банка на Северо-Западе использовали для оплаты около 20 млн раз. Переводы через них составили по объёму почти 26 млрд рублей.

Корпоративный кредитный портфель Сбербанка в СЗФО превысил 1,2 трлн рублей. Рост за 2022 год составил 16%. В 2022 году динамичный рост показал портфель кредитования застройщиков в СЗФО. Его объём превысил 310 млрд рублей. Как сообщил спикер, устойчивой работе отрасли способствовали ипотечные кредиты с господдержкой и механизм эскроу-счетов. По этой схеме банк финансирует строительство 3,5 млн квадратных метров на Северо-Западе. Кредитный портфель ESG-проектов банка на Северо-Западе показал значительный рост и приближается к 200 млрд рублей. Общий объём выдач корпоративным клиентам составил 944 млрд рублей. Кредитование малого бизнеса выросло на 12%. Всего в 2022 году по программам с господдержкой и реструктуризации клиенты банка в СЗФО получили 89,4 млрд рублей.

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