«Северсталь Авиа» запускает продажу билетов до Екатеринбурга

«Северсталь Авиа» запускает продажу билетов на прямые рейсы по маршруту Петрозаводск — Екатеринбург (и обратно).

Авиакомпания «Северсталь» объявила о старте продаж билетов до Екатеринбурга.

— Полёты будут выполняться в течение следующего лета, — уточнили в Петрозаводском аэропорту.

Рейсы будут организованы дважды в неделю по вторникам и субботам. Стоимость билетов от 8500 рублей в одну сторону. Они уже доступны к покупке в мобильном приложении и на сайте авиакомпании.

Ранее сообщалось, что субсидируемые авиарейсы из Петрозаводска запустят по восьми новым направлениям.