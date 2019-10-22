"Северсталь" будет летать из Петрозаводска в Хельсинки два раза в неделю

Авиасообщение между Петрозаводском и Хельсинки планируют возобновить весной следующего года.

Глава Карелии Артур Парпфенчиков сообщил на своей странице "ВКонтакте", что полеты по маршруту "Петрозаводск – Хельсинки" будет осуществлять компания "Северсталь". Она уже получила допуск Федерального агентство воздушного транспорта России на осуществление этого международного рейса. Планируется, что самолет будет летать в столицу Финляндии два рейса в неделю.

"Сейчас сотрудникам аэропорта «Петрозаводск» предстоит отладить взаимодействие с таможенным управлением, определить время вылета международного рейса, рассчитать стоимость билетов и решить ряд других технических и организационных вопросов", - пишет Артур Парфенчиков.