"Северсталь" будет летать из Петрозаводска в Хельсинки два раза в неделю

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Авиасообщение между Петрозаводском и Хельсинки планируют возобновить весной следующего года.
Глава Карелии Артур Парпфенчиков сообщил на своей странице "ВКонтакте", что полеты по маршруту "Петрозаводск – Хельсинки" будет осуществлять компания "Северсталь". Она уже получила допуск Федерального агентство воздушного транспорта России на осуществление этого международного рейса. Планируется, что самолет будет летать в столицу Финляндии два рейса в неделю.
"Сейчас сотрудникам аэропорта «Петрозаводск» предстоит отладить взаимодействие с таможенным управлением, определить время вылета международного рейса, рассчитать стоимость билетов и решить ряд других технических и организационных вопросов", - пишет Артур Парфенчиков.
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