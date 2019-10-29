"Северсталь" рассказала, когда начнутся рейсы между Петрозаводском и Хельсинки

Авиакомпания "Северсталь" планирует с мая 2020 года начать полеты по маршруту Петрозаводск - Хельсинки.

"В настоящее время вопрос выполнения рейсов прорабатывается. Авиапредприятием "Северсталь" получен допуск на выполнение международных полетов по маршруту Петрозаводск- Хельсинки-Петрозаводск. Выполнение полетов планируем с мая 2020 г", - сообщается в паблике компании.

Информацию об открытии рейсов "Северсталь" разместит в новостях, заверили в пресс-службе.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков рассказывал на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что рейсы будут субсидироваться из республиканского бюджета.