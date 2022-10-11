«Северсталь» запускает ежедневные авиарейсы из Петрозаводска в Москву

Авиапредприятие «Северсталь» с 31 октября запустит ежедневные полеты по маршруту Петрозаводск – Москва, сообщили в Минтрансе Карелии.

С 31 октября самолеты «Северсталь» из аэропорта «Петрозаводск» в аэропорт Домодедово будут летать ежедневно.

Вылет из Москвы в 9.20, прибытие в Петрозаводск в 10.50.

Вылет из Петрозаводска в 11.40, прибытие в аэропорт Домодедово в 13.10.

Авиаперевозки будут выполняться на современных комфортабельных воздушных судах Bombardier CRJ200 вместимостью 50 кресел.

Покупка авиабилетов доступна на официальном сайте перевозчика.

Для получения справочной информации в аэропорту «Петрозаводск» необходимо обращаться по телефону: +7(8142) 71-75-93 (пн., ср., пт., вс. — с 08.00 до 19.30; вт., чт., сб. — с 08.00 до 16.30).

Ранее сообщалось, жители Петрозаводска стали нервно реагировать на гул самолетов в небе.