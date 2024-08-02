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Севший на мель по пути из Карелии теплоход продолжает ждать помощи

Новости. Происшествия
21:27, 02 Августа 2024
фото: © Северо-Западная транспортная прокуратура

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К круизному судну, севшему на мель в Ладожском озере в Ленобласти, направили подмогу, но ждать придется еще несколько часов.

Как сообщает 47news со ссылкой на «Фонтанку», 2 августа к севшему на мель теплоходу «Тимирязев» вышло судно обеспечения морских перевозок «Конвенна». Прибудет оно около полуночи. Также в сторону корабля движется буксир «Вадим Клюев», его прибытия ожидают около 22.00.

Первые попытки снять судно оказались безрезультатны. Буксир «Рейдовый-50» оказался слишком слаб, чтобы сдвинуть трёхпалубник.

О посадке на мель теплохода «К. А. Тимирязев» рядом с островом Коневец на Ладожском озере утром 2 августа сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. Судно шло в Петербург с Валаама. На борту теплохода находились 170 пассажиров и 47 членов экипажа. По данным надзорного ведомства, пострадавших нет, разлива нефтепродуктов и водотечности корпуса не допущено.

В круизной компании уточнили, что для пассажиров обездвиженного теплохода организовали развлечения, не исключив, что туристическая программа в связи с инцидентом у Коневца может быть сокращена.

Согласно расписанию, теплоход «К. А. Тимирязев» ждали в Петербурге в 20.00 2 августа. Утром 3 августа судно причалило бы в Старой Ладоге, а завершиться круиз должен 8 августа на Северном речном вокзале в Москве.

Ранее мы писали, что теплоход с двумя сотнями человек сел на мель по пути из Карелии. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту посадки на мель пассажирского теплохода «К. А. Тимирязев» в акватории Ладожского озера.

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