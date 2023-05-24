Съезд на оживленном пересечении улиц в Петрозаводске станет односторонним

Водителей предупреждают об изменении схемы движения на Перевалке.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, для повышения безопасности пешеходов и водителей с 14 июня в районе Перевалка изменится схема движения в районе пересечения улиц Черняховского и Пархоменко.

Съезд с улицы Черняховского на улицу Пархоменко в районе дома № 50 станет односторонним. Поворачивать на улицу Пархоменко на следующем съезде в этом направлении — в районе дома № 20 по улице Фрунзе.

В мэрии карельской столицы призвали водителей руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.