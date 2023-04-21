«Съезд победителей»: глава Карелии рассказал о Петербургском экономическом форуме

Артур Парфенчиков прокомментировал речь Президента России на МПЭФ.

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о речи Президента России Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

«Это была, по сути, программная речь. Все направления, которые в своей речи обозначил глава государства, — дальнейший рост инвестиций, работа с инфраструктурой, поддержка бизнеса, рост доходов граждан и многое другое — всё это ляжет в основу нашей работы», — написал Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Как объяснил руководитель республики, он убедился, что Россия, а вместе с ней и Карелия, идут верным курсом.

«Стратегия, выбранная нашим Президентом, сработала. Мы становимся сильным самостоятельным государством. А нынешний Петербургский экономический форум, как справедливо заметил политолог Сергей Марков, это съезд победителей!», — отметил Артур Парфенчиков.