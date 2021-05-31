Сезон фонтанов открыли в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)

Традиционный праздник по запуску фонтанов прошел в первый день на Древлянке.

Несколько десятков взрослых и детей собрались сегодня, 1 июня, у отреставрированного фонтана на Березовой аллее. Именно здесь, а не у привычной «Молекулы Фуллерена» в центре города, был дан торжественный старт сезона фонтанов.











Гостей праздника ждал концерт, интерактив от Пабло Колладо, танцора и хореографа из Кубы, и шоу мыльных пузырей.

В первый день лета в Петрозаводске запустили также фонтаны у кафе «Нойбранденбург», «Молекула Фуллерена», «Плачущий камень» у портретной галереи «Героям Советского Союза», в сквере «Аквамарин» и «Калевала» в сквере имени Элиоса Леннрота.