Реклама на сайте
Прислать новость
Власти Петрозаводска предупредили о сносе незаконных гаражей на Зареке 1
31.05.2021 18:20
Еще двое жителей Карелии скончались от коронавируса за последние сутки
Сегодня 09:41
В День защиты детей в Петрозаводск придет лето 1
31.05.2021 17:00
«Выскочили на навозный запах»: Глава Петрозаводска решает проблемы со зловонием на Ключевой 4
31.05.2021 16:29

Сезон фонтанов открыли в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)

Новости. Общество
13:10, 01 Июня 2021
фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего

Традиционный праздник по запуску фонтанов прошел в первый день на Древлянке.

Несколько десятков взрослых и детей собрались сегодня, 1 июня, у отреставрированного фонтана на Березовой аллее. Именно здесь, а не у привычной «Молекулы Фуллерена» в центре города, был дан торжественный старт сезона фонтанов.



Гостей праздника ждал концерт, интерактив от Пабло Колладо, танцора и хореографа из Кубы, и шоу мыльных пузырей.

В первый день лета в Петрозаводске запустили также фонтаны у кафе «Нойбранденбург», «Молекула Фуллерена», «Плачущий камень» у портретной галереи «Героям Советского Союза», в сквере «Аквамарин» и «Калевала» в сквере имени Элиоса Леннрота.

 

 

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.05.2021, 16:08
Карелия может потерять статус территории, приравненной к Крайнему северу
29.05.2021, 08:58
Фура улетела в кювет и перевернулась на трассе в Карелии
30.05.2021, 20:06
Очевидцы сняли видео пожара в гостинице "Северная" в Петрозаводске (ВИДЕО)
30.05.2021, 19:52
Горит гостиница «Северная» в Петрозаводске (СРОЧНО)
27.05.2021, 19:50
Стали известны подробности смертельного ДТП под Петрозаводском
30.05.2021, 13:34
Внедорожник попал под лесовоз на трассе в Карелии – погибли два человека

Чтиво

25.05.2021 13:55
Без политики
Клиники на Чайкиной. Боль в спине и суставах: терпеть нельзя, лечить
Среди причин потери трудоспособности боли в спине и суставах занимают ведущее место.
«Порядок с чистого листа» 10
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»