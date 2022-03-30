Сезон клещей в Карелии готовы встретить 1003 человека

В Роспотребнадзоре Карелии рассказали о вакцинации против клещевого энцефалита.

По данным Управления, с начала года специфическую профилактику против клещевого энцефалита получили 1003 человек, включая 687 детей.

В планах Роспотребнадзора республики на 2022 год привить всего 5998 человек.

Ведомство с 3 марта ведет еженедельный мониторинг за клещевыми инфекциями. На 4 марта обращений населения в учреждения здравоохранения республики по поводу присасывания клеща не зарегистрировано.

Напомним, в прошлом году первое обращение поступило 14 апреля. Клещ укусил 61-летнего мужчину в окрестностях деревни Гонганалица Пряжинского района.