Сезон охоты на лося в Карелии продлен до 10 января

Почему охотничьи билеты стали чаще получать женщины.

Сезон охоты на лося в Карелии, начавшийся 15 сентября, продлен до 10 января. Этот факт «Столице на Онего» подтвердил заместитель министра природных ресурсов и экологии республики Павел Николаевский, курирующий деятельность охотников в регионе. По информации замминистра, соответствующий указ о продлении охоты до 10 января подписал глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Площадь охотничьих угодий в Карелии составляет 16 млн гектаров, а количество охотников насчитывает 25 тысяч, - сообщил Павел Николаевский. – Кроме того, поохотиться к нам в республику приезжают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Пскова, других регионов России, а также соседней Финляндии».

Как ранее мы сообщали, в минувшем году лимит на добычу лося в республике был уменьшен с 863 до 778 особей, что составляет немногим более 4 процентов от всей численности карельских лосей. При этом, согласно озвученным карельским правительством данным, лимит 2020 года был освоен в республике на 70 процентов. На вопрос, сколько лосей охотники добыли в Карелии в 2021 году, Павел Николаевский пояснил, что на сегодняшний день такими данными Минприроды не располагает, поскольку охотохозяйства, тем более с учетом долгих зимних каникул, об этом еще не отчитались.

Павел Николаевский озвучил любопытный факт, что в числе охотников есть и женщины, которые выходят на охоту не только с мужьями и друзьями-мужчинами, но и своими женскими компаниями. В числе таких представительниц прекрасного пола, отметил замминистра, есть жительницы Москвы, Санкт-Петербурга и Карелии.

Однако, как рассказал «Столице на Онего» один из известных любителей охоты, нередко женщины получают охотничий билет, чтобы заполучить лицензию на добычу того же лося, например, для своего мужа или друга. Сами же получившие «лосиные» квоты женщины, уточнил наш собеседник, «редко решаются отстреливать этих прекрасных животных, не желая зверски убивать такую красоту».