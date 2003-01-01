Сезон «Открытого пианино» на набережной Петрозаводска завершится концертом

Стала известна программа концерта, посвященного закрытию музыкального сезона в ротонде.
Очередной сезон «Открытого пианино» в ротонде завершится 14 сентября. В этот день запланирован заключительный концерт (0+). Организаторы выложили в соцсетях предварительное расписание.
14:00 — Национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле»
14:30 — Иван Четвертаков — пианист, учащийся Петрозаводской государственной консерватории им. А. К. Глазунова, виртуозно исполняющий сложнейшие классические произведения.
15:00 — Алексей Иванов и компания — 12-летний талант, участник фестиваля «Воздух», исполняющий песни русского рока и собственные сочинения.
15:30 — Тимур Мальцев — пианист, исполняющий широкий репертуар популярных зарубежных и российских групп и исполнителей.
16:00 — Даша Жарова — девушка-пианист и будущий космонавт, исполняющая мелодичные, многим известные фортепьянные композиции современных авторов.
16:30 — пока свободное время)
17:00 — Любительский хор Карельской государственной филармонии — коллектив, пропагандирующий хоровое искусство и всегда готовый к совместному творчеству и хоровым победам.
18:00 — Академический хор ПетрГУ — лауреаты международных и всероссийских конкурсов, исполнение которых никогда и никого не оставляет равнодушным.
- Расписание будет дополняться и корректироваться. Окончательное появится ближе к дате. Концерт пройдет в 14:00, - говорится в сообщении организаторов.
Ранее «Столица на Онего» рассказывала, что белое пианино в ротонде служит последний сезон. Инструмент, по словам руководителя проекта Антона Сергеева, выдерживает уличные условия не более двух лет.
Напомним, впервые пианино в ротонде установили летом 2019 года. Музыкальный инструмент тут же привлек внимание прохожих. «Открытое пианино» — это проект мастера по изготовлению музыкальных инструментов Виталия Новицкого и преподавателя Петрозаводской консерватории Ирины Смирновой. В 2022 году его подхватил музыкант Антон Сергеев. Он следит за инструментом. В условиях улицы ему нужна регулярная настройка. Пианино, которое радует жителей сейчас, было установлено в прошлом году. Инструмент марки «Красный октябрь» раньше стоял в Музыкальном театре. В прошлом и этом сезоне его ремонтировал мастер из Твери Денис Рукин.
Проект любят и жители города, и туристы. Его называют изюминкой города.