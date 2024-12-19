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«Сезонные перекочевки и бережное отношение к природе»: в сети рассказали о традиционном хозяйстве саамов

Новости. Общество
07:00, 23 Декабря 2024
фото: © Myrskynhenki / VK

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В сети рассказали, как было устроено традиционное хозяйство саамов.

Традиционное хозяйство саамов отличалось бережным отношением к окружающей среде, подчеркнули в паблике «Myrskynhenki» с ссылкой на работу А. М. Эрштадта «Лексика традиционных хозяйственных занятий кольских саамов (на материале кильдинского диалекта саамского языка)». Саамы никогда не добывали больше рыбы или дичи, чем было необходимо для обеспечения нужд семьи.

Уточняется, что особенностью хозяйственной деятельности российских саамов были сезонные перекочевки. Как отмечает А. М. Эрштадт в своей работе, цикл кочевания выглядел следующим образом: «Весной саам около рек промышляет семгу, придет Ильин день — переселится на озера, в половине сентября — опять к речкам. Около Рождества — в погост, в пырт».

Такой образ жизни был напрямую связан с миграциями рыбы и оленей. В частности, в жаркое время года олени, спасаясь от комаров, перемещались к океану, и саамы следовали за ними.

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