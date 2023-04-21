Сезонный автобусный маршрут пройдет через весь Петрозаводск

Внимание пассажирам: по сравнению с прошлым маршрут № 23 изменился.

Как мы сообщали, в начале июля в Петрозаводске планируется запустить автобусный маршрут № 23. Маршрут — сезонный, он вводится только до зимы.

Его особенность в том, что маршрутки будут проходить практически через весь город: Древлянка, центр, Октябрьский проспект, Пески и, наконец, Зимник.

Где будут остановки на пути туда и обратно, знает проект «Жизнь и кошелек».