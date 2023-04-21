Сезонный автобусный маршрут пройдет через весь Петрозаводск

Внимание пассажирам: по сравнению с прошлым маршрут № 23 изменился.
Как мы сообщали, в начале июля в Петрозаводске планируется запустить автобусный маршрут № 23. Маршрут — сезонный, он вводится только до зимы.
Его особенность в том, что маршрутки будут проходить практически через весь город: Древлянка, центр, Октябрьский проспект, Пески и, наконец, Зимник.
Где будут остановки на пути туда и обратно, знает проект «Жизнь и кошелек».
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