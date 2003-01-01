Сферум в MAX стал доступен для жителей Карелии

Образовательное пространство Сферум в национальном мессенджере MAX доступно для педагогов, учащихся и их родителей.

В августе 2025 года Сферум при поддержке Минпросвещения России успешно завершил все интеграционные процессы в МАХ. На первом этапе сервис был открыт для шести пилотных регионов и постепенно расширял свою географию. Теперь он стал доступен и для жителей Республики Карелия.

В образовательном пространстве в MAX представлены основные функции Сферума, такие как чаты, видеозвонки, интерактивная доска для совместного изучения материалов, сервисы «Сбор файлов» и «Помощник ученика», чат-бот «Пушкинская карта» и много другое. Педагоги обладают уникальным знаком отличия — академической шапочкой, которую можно получить только верифицированным учителям.

— В образовательном пространстве в МАХ также запущены новые сервисы для обучения — пользователям Сферума доступны учебные материалы ФГИС «Моя школа», приложение «Госуслуги Моя школа» с оценками, школьным расписанием и домашним заданием, сервис «Справка в школу», который позволяет оперативно получать уведомления от педагогов и родителям отправлять заявления об отсутствии ребенка в школе, — отметили создатели национального мессенджера.

Особый акцент сделан на безопасности. В Сферум в MAX для пользователей с ролью «учащийся» по умолчанию работает «Безопасный режим». Это позволит повысить защищенность коммуникаций по учебе, поддерживая комфортную среду для детского общения.

Напомним, в июле этого года Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о развитии национального многофункционального сервиса обмена сообщениями — мессенджера MAX.