Сгенерированная нейросетью Карелия предстала в человеческом облике

Искусственный интеллект представил республику в виде юной девушки.
Образ Карелии в человеческом облике, сгенерированный нейросетью, был опубликован в группе «Весь Петрозаводск | Карелия».
Искусственный интеллект увидел Карелию прекрасной юной девушкой с голубыми глазами на фоне осеннего леса и, конечно, озера.
Ранее нейросеть сгенерировала популярные интернет-издания Карелии в человеческом облике.
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