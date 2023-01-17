Сгенерированная нейросетью Карелия предстала в человеческом облике

Искусственный интеллект представил республику в виде юной девушки.

Образ Карелии в человеческом облике, сгенерированный нейросетью, был опубликован в группе «Весь Петрозаводск | Карелия».

Искусственный интеллект увидел Карелию прекрасной юной девушкой с голубыми глазами на фоне осеннего леса и, конечно, озера.

Ранее нейросеть сгенерировала популярные интернет-издания Карелии в человеческом облике.