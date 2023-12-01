Сегежский ЦБК и ПетрГУ создают на базе средней школы в Сегеже специальный класс инженерной направленности

Договор о сотрудничестве подписан 1 ноября.

1 декабря группа школьников средней общеобразовательной школы № 4 г. Сегежи побывала в Петрозаводском государственном университете в Институте лесных, горных и строительных наук. Экскурсию организует флагман Segezha Group (MOEX: SGZH) в Карелии — Сегежский Ц. К. Поездка 49 учеников 10-11 классов состоялась по программе специализированного класса инженерной направленности.

Договор о сотрудничестве подписали 1 ноября генеральный директор АО «Сегежский ЦБК» Петр Поделенюк и директор школы Инна Подколзина. Основными целями сторон являются подготовка старших школьников по специальностям, востребованным на комбинате, а также помощь учащимся в осознанном выборе будущей профессии.

«Наша цель повысить интерес к инженерным профессиям среди школьников, привлечь их внимание к работе на Сегежском ЦБК, мы хотим, чтобы учащиеся видели возможность для развития в своем родном городе, где смогут реализовать себя и построить карьеру. Мы планируем со школой ряд совместных мероприятий, направленных на стимулирование учебной и профессиональной активности учеников», — отмечает Петр Поделенюк.

В ходе поездки школьникам провели мастер-классы на тему «Математика в физике». Это было практическое занятие, посвященное решению задач уровня ЕГЭ и олимпиадных задач по математике и физике. Также старшеклассники посетили лекцию на тему «Деловое общение в профессиональных кругах» и мастер-класс по «Современным методам геодезических съемок». Специально для сегежских ребят была организована экскурсия по Инженерному парку ПетрГУ с демонстрацией работы оборудования по обработке пластика и металла и посещение лаборатории строительных материалов.

Помимо профориентационной экскурсии в ПетрГУ по договору планируется промэкскурсия на Сегежский ЦБК, встреча школьников с руководством комбината, организация сотрудничества по проекту «Моя первая профессия», проведение в течение года мероприятий интеллектуальной и социальной направленности. Гендиректор СЦБК выразил уверенность в результативном сотрудничестве СОШ № 4, ПетрГУ и комбината, так как СЦБК выступает в качестве опорного работодателя для выпускников, их трудоустройства и создания для них первых рабочих мест по полученной в инженерном классе специальности. Комбинат и компания поможет школе с учебным оборудованием.