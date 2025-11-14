Сгорел «Ботный дом». Основное здание музея «Полярный Одиссей» в Петрозаводске не пострадало

«Столица на Онего» выяснила подробности пожара в музее «Полярный Одиссей».

фото: Игорь Подгорный для «Столицы на Онего»

Ранее сообщалось, что 14 ноября в 18:28 поступило сообщение о пожаре здании музея «Полярный Одиссей», расположенном по адресу: Петрозаводск, улица Ригачина, дом № 37Б.

Как стало известно «Столице на Онего», огонь уничтожил небольшое помещение «Ботный дом». Основное здание музея не пострадало при пожаре.

В «Ботном доме» располагалась небольшая экспозиция и кинозал. Пострадали ноутбуки и техника. По предварительной версии, пожар произошёл из-за печки, прогорело колено трубы, но пока это только предположение.

«Другие строения не пострадали, пожарные приехали оперативно, сейчас выясняют причину возгорания. Здание построено относительно недавно», — рассказал нашим коллегам из информационного агентства «Республика» директор музея Алексей Дмитриев.

Напомним, для ликвидации пожара привлекались четыре единицы техники и 16 человек.

Фото: Игорь Подгорный для «Столицы на Онего»