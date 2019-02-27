Сгорел двухэтажный гостевой дом в Царевичах

Пожар тушили 20 человек, дом спасти не удалось, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшие сутки, 26 февраля, в 17.18 пожарно-спасательные подразделения Прионежского района и Петрозаводска в составе 20 человек привлекались для ликвидации пожара в гостевом доме на базе отдыха "Царевичи". В 18.45 пожар ликвидирован.

Дом сгорел полностью.

Погибших и пострадавших нет. На момент пожара в доме никого не было.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.