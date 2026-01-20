«Сгорело всё»: пострадавшие на пожаре в Ильинском просят помощи

После пожара в поселке Ильинский Олонецкого района жильцы дома остались без всего.

11 января пожар в поселке Ильинский Олонецкого района уничтожил жилой дом по улице Луначарского. В коротком сообщении спасатели была информация, что есть пострадавшие.

Сестра пострадавшей написала подробности трагедии, опубликовала фото того, что осталось от дома и обратилась за помощью. По ее словам, в доме находились женщина Виктория и ее муж. Они отравились угарным газом. По счастливому обстоятельству в доме не было детей, они не пострадали.

— На данный момент моя сестра в больнице. Её жизни ничего не угрожает. Вовремя вытащили. Но, к сожалению, больше ничего спасти не удалось! Человек остался фактически голым! Сгорело всё, включая документы и телефон! — пишет женщина.

Она просит всех неравнодушных помощь. Нужно все — от одежды до жилья. Подробнее ЗДЕСЬ.