«Сгорело все»: в Карелии семье погорельцев нужна помощь

В Карелии в страшном пожаре погибли двое мужчин, еще три человека пострадали.

24 июня в деревне Тахтасово Олонецкого района сгорел жилой дом. В огне погибли двое мужчин 36 и 40 лет. Еще трое членов семьи госпитализированы с ожогами — две женщины находятся в больнице, одна в реанимации. Двое детей успели самостоятельно выбраться из горящего дома. Об этом мы писали ранее.

Погорельцам нужна помощь. Родственники просят помочь с одеждой, обувью и предметами первой необходимости.

— В нашей семье произошло горе — сгорел дом нашей мамы. Сгорело всё, документы, вещи, телефоны, абсолютно всё!

Мама в реанимации, в тяжелом состоянии. Сестра и бабушка в больнице. Братьев мы забрали к себе, они в порядке, — написала родственница пострадавших в соцсети.

Напомним, пожар начался рано утром. На место быстро прибыли пожарные, но спасти дом не удалось — он полностью выгорел. Семья потеряла все имущество, включая документы и личные вещи. Причины пожара пока неизвестны. Специалисты проводят проверку.

По данным нашего источника, в доме в ночь перед трагедией было застолье. Правоохранительные органы и МЧС выясняют обстоятельства происшествия.