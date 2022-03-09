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Сгоревшие прошлым летом леса Карелии начнут восстанавливать не раньше 2024 года

Новости. Общество
16:15, 17 Марта 2022
фото: © Альберт Мансуров

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Восстановление участков леса, пострадавших от массовых пожаров в Карелии, можно будет начать только с 2024 года, когда позволит состояние почвы.

Об этом сообщил сегодня на заседании парламентского комитета по природным ресурсам замглавы Минприроды Карелии Алексей Павлов.

«Учитывая то, что в почве, пройденной пожаром, в первые послепожарные годы наблюдается уменьшение доступных минеральных питательных веществ, увеличение плотности, снижение влагоемкости, водопроницаемости, лесовосстановительные мероприятия проводятся, как правило на третий год после пожара», — пояснил Павлов.

По его словам, в прошлом году в Карелии произошло 299 лесных пожаров на площади 19,3 тыс. гектаров. Площадь пострадавших лесных насаждений составляет 8,8 тыс. гектаров. 

Обследование этих участков будет проведено с 2022 по 2024 годы, в первую очередь, вблизи населенных пунктов и вдоль дорог в Суоярвском, Пряжинском и Сегежском районах.

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