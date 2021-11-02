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Сгоревший труп судьи нашли на кладбище, рядом лежала мантия

Новости. Общество
22:00, 02 Ноября 2021
фото: © Виктор Драчев / ТАСС

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В Томской области погиб судья в отставке: его тело нашли сожженным.

В селе Молчаново Молчановского района обнаружили тело мужчины 1962 года рождения, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом информирует агентство новостей ТВ2 со ссылкой на сообщение СК по Томской области. 

По предварительным данным, 31 октября 2021 года в лесном массиве в селе Молчаново Молчановского района Томской области обнаружено тело местного жителя, 1962 года рождения, — говорится в сообщении. 

По информации ТВ2, в Молчаново нашли сгоревшее тело 59-летнего Юрия Васильева, который проработал судьей 21 год в Молчановском районном суде. 

Как подтвердили ТВ2 несколько неофициальных источников, бывший федеральный судья Юрий Васильев в субботу днем, 30 октября, поехал на автомойку, загнал автомобиль, но так за ним и не вернулся. Родственники и полиция начали его искать. Ориентировку на Васильева разослали в отделения МВД по Томской области. 

По нашей информации, тело судьи нашли сожжённым на местном кладбище. Рядом с трупом лежала судейская мантия. 

Юрий Васильев с 2017 года не работает в должности судьи. В 1989 году Васильев окончил Томский государственный университет по специальности правоведение.  В Молчановском суде Юрий Васильев работал с 1996 года. Квалификационная коллегия судей Томской области в феврале 2017 года рассмотрела заявление о прекращении судейских полномочий Юрия Васильева. 

Следователи в Молчаново проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

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