Шахматисты из Петрозаводска стали лучшими на Первенстве Северо-Запада

Воспитанники спортшколы № 2 Ярослав Лехтонен и Александр Попков взяли золотые медали на соревнованиях в Петербурге, рассказали в мэрии Петрозаводска.

В Санкт-Петербурге проходит первенство Северо-Западного федерального округа среди юношей и девушек по шахматам.



Два представителя петрозаводской спортивной школы № 2 успели стать обладателями золотых медалей.



Так, первое место среди юношей до 17 лет занял Ярослав Лехтонен. Также обладателем золота по быстрым шахматам в группе юношей до 15 лет стал Александр Попков.



Сегодня состоится последний турнир Первенства – соревнования по блицу.