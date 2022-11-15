Шахматисты из Петрозаводска стали лучшими на Первенстве Северо-Запада

Воспитанники спортшколы № 2 Ярослав Лехтонен и Александр Попков взяли золотые медали на соревнованиях в Петербурге, рассказали в мэрии Петрозаводска.
В Санкт-Петербурге проходит первенство Северо-Западного федерального округа среди юношей и девушек по шахматам.
Два представителя петрозаводской спортивной школы № 2 успели стать обладателями золотых медалей.
Так, первое место среди юношей до 17 лет занял Ярослав Лехтонен. Также обладателем золота по быстрым шахматам в группе юношей до 15 лет стал Александр Попков.
Сегодня состоится последний турнир Первенства – соревнования по блицу.
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