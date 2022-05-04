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Шахматный турнир им Н. И. Санникова завершился в «РКС-Петрозаводск»

Новости. Общество
15:55, 06 Мая 2022

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Три года назад в АО «ПКС-Тепловые сети» появилась хорошая традиция — ежегодно проводить шахматный турнир среди сотрудников группы компаний «РКС-Петрозаводск».

Турнир назван в честь Николая Игоревича Санникова, он пришел на предприятие слесарем контрольно-измерительных приборов, а впоследствии стал начальником аварийно-диспетчерской службы АО «ПКС-Тепловые сети». Николая Игоревича не стало в 2013 году, но коллеги помнят о нем, его трудолюбии, отзывчивости и верности своему делу. Память Николая Игоревича решили увековечить с помощью игры интеллектуалов — шахмат. Турнир проводит Молодежный совет «РКС-Петрозаводск».

В этом году за звание лучшего шахматиста «РКС-Петрозаводск» боролись 32 работника АО «ПКС-Водоканал», АО «ПКС-Тепловые сети» и ООО «Энергокомофорт». Карелия».

На торжественное мероприятие были приглашены шестнадцать игроков, которые одержали хотя бы одну победу во время турнирных игр. Для проведения сеанса одновременной игры с участниками турнира Молодежный совет «РКС-Петрозаводск» пригласил Софью Ершову, чемпионку Карелии прошлого года по быстрым шахматам. Софья — ученица мастера FIDE Александра Тойвонена. Параллельно с сеансом одновременной игры за призовые места боролись четыре финалиста. Трёхкратным чемпионом турнира стал Денис Перекин, начальник участка обслуживания сетей водоснабжения, второе место занял Владимир Красильников, водитель экскаватора АО «ПКС-Водоканал», а третьим стал Сергей Момот, ведущий специалист канализационных очистных сооружений. Поздравляем победителей!

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