Шакала впервые обнаружили в лесу в Карелии

Охотник подстрелил шакала в Олонецком районе. Мужчина думал, что это молодой волк.
В октябре в лабораторию Республиканского центра ветеринарии и консультирования поступил труп хищного млекопитающего. Животное необходимо было проверить на наличие у него бешенства. По фенотипическим признакам он был идентифицирован как шакал.
Это первый и пока единственный случай регистрации биоматериала от данного вида животного, говорят ветеринары. Животное было добыто в Олонецком районе, где охотником первоначально было принято за молодую особь волка.
— Осмотр трупа животного специалистами ветслужбы показал, что поступившая особь была умеренно упитанной и имела здоровую «лоснящуюся» шерсть. Данные признаки свидетельствуют об отсутствии у животного проблем с кормовой базой и успешной адаптацией к климатическим условиям северного региона, — сообщили в Центре.
В Карелии ранее добыча шакала не фиксировалась. В настоящее время на территории Северо-Западного федерального округа отмечаются лишь единичные случаи появления данного вида. Так в 2022 году животное впервые заметили в Архангельской области. Оно попало в охотничий капкан. Фотографии и биоматериалы были направлены в лабораторию зоологии Института биологии Карельского научного центра РАН. Уже по внешнему виду ученые тогда определили в обнаруженном животном шакала.
— До этого момента не было известно случаев появления шакалов так далеко на севере России, это, действительно, зоологическая находка. Для подтверждения видовой диагностики, а также с целью понять, откуда этот хищник там появился, мы сделали генетический анализ митохондриальной ДНК и установили, что она близка к европейским и кавказским гаплотипам шакалов и максимально удалена от индийских сородичей, — рассказал тогда Константин Тирронен, заведующий лабораторией зоологии ИБ КарНЦ РАН.
В России шакал обитает на территории Северо-Кавказского региона — от Каспийского до Азовского морей. Однако в последнее время наблюдается его распространение в соседние области — Ростовскую и Волгоградскую. Отмечены встречи животных в Воронежской, Саратовской и Оренбургской областях. В Центральной России и на Северо-Западе фиксировались единичные случаи: несколько — в Московской и Ленинградской областях. Уже после находки у д. Цимола шакала также обнаружили в Вологодской области и совсем недавно на востоке Республики Коми. В соседней Финляндии также регистрировались находки вида.
Шакалы продолжают расширять ареал, продвигаться все дальше на север и восток — несмотря на высокую лесистость территории, глубокие снега и морозы зимой, а также наличие крупных хищников. Причина в том числе кроется в потеплении климата.
Добавим, что данный вид представляет серьезную эпизоотическую опасность как потенциальный переносчик и распространитель ряда опасных заболеваний, включая бешенство, чуму плотоядных и трихинеллез. Являясь животным, зачастую обитающим вблизи населенных пунктов, шакал способен переносить опасные инфекции.