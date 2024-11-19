Шалаш Ленина подожгли под Петербургом

Копия легендарной постройки стояла на территории музейного комплекса в Сестрорецке.

Шалаш Ленина подожгли в городе Сестрорецке под Санкт-Петербургом. Об этом сообщило издание «РБК» со ссылкой на 78.ru.

Директор музея Наталья Коваленко подтвердила изданию 78.ru, что шалаш подпалили минувшей ночью. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего и ищут злоумышленников.

Соломенная конструкция была копией шалаша, в котором скрывался Владимир Ленин и Григорий Зиновьев летом 1917 года от ордена на арест, которое выдало Временное правительство. Руководителей большевистского движения обвиняли в организации июльских беспорядков в Петрограде. Они скрывались под видом крестьян с поддельными документами и построили себе убежище из соломы. Однако в конце лета в шалаше стало холодно и сыро и Ленин перебрался на территорию Финляндии. Сохранилось фото почтовой марки, которую выпускали в советское время с изображением легендарного шалаша.