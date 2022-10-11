Спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович прокомментировал решение Законодательного собрания о согласовании кандидатур на должности первого заместителя главы Карелии — премьер-министра правительства региона и министра финансов республики.

Сегодня, 27 октября, депутаты Законодательного собрания Карелии на заседании дали согласие главе Карелии назначить на эти должности Александра Чепика и Елену Антошину.

«Опыт предыдущих лет четко показал, что и Александр Евгеньевич Чепик, и Елена Александровна Антошина — высокопрофессиональные, эффективные управленцы, которые душой болеют за дело, за Республику Карелия и всегда готовы к конструктивному диалогу с Законодательным собранием», — сказал председатель парламента Элиссан Шандалович.

Спикер Законодательного собрания отметил, что Карелия по многим показателям занимает лидирующие позиции. За этими успехами стоят конкретные люди, которые принимают ответственные решения.

«Безусловно, мы понимаем, что проблем достаточно много, над этими проблемами нам предстоит всем вместе работать, и в ближайшие дни будет внесен бюджет Республики Карелия. Нам бы хотелось, чтобы тенденции „бюджета развития“ сохранялись. Понимаем, что ваш опыт, знания в непростой ситуации, которая сейчас происходит, будут полезны для Республики Карелия. Я уверен, что совместная работа нам позволит и развиваться, и сохранять все социальные обязательства», — подчеркнул Элиссан Шандалович.