Шандалович: Более 55 тысяч жителей Карелии проголосовали за проекты благоустройства

Жители Карелии активно подключились к выбору объектов для благоустройства, заявил председатель Законодательного Собрания республики Элиссан Шандалович.

По словам спикера парламента, уже более 55 тысяч жителей Карелии приняли участие во всероссийском онлайн-голосовании, которое «Единая Россия» организует совместно с Минстроем РФ.

«В этот раз в народном голосовании участвует 59 проектов от нашей республики, 20 из них войдут в число победителей и будут благоустроены в 2026 году. Не упустите возможность повлиять на то, чтобы родные места становились красивее, удобнее и современнее – каждый голос важен! Голосуйте на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru», - написал Элиссан Шандалович на своей странице в соцсети.

По данным председателя Заксобрания, в этом году благоустроят 43 общественные территории, победившие в прошлом году.

«Благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» и Народной программе партии в Карелии уже преобразились более 500 территорий: парки, площади, скверы и другие общественные пространства. Идеи для благоустройства разные, но цель одна – сделать жизнь людей комфортнее», - отметил Элиссан Шандалович.

Голосование на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru продолжается до 12 июня.