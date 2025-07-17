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Шандалович дал поручение после посещения детского сада в Петрозаводске, где идет капремонт

Новости. Общество
12:00, 31 Июля 2025
фото: © Законодательное собрание Карелии

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Элиссан Шандалович побывал в детском саду № 89, где идет капитальный ремонт.

Дошкольные учреждения ремонтируют в Карелии благодаря нацпроекту «Семья».

Первыми финансирование получили два дошкольных учреждения — № 89 в Петрозаводске и № 5 в Питкяранте. В одном из них, детском саду № 89, побывал председатель Законодательного Собрания республики Элиссан Шандалович вместе членом парламентского Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Галиной Гореликовой, Министром образования и спорта Карелии Натальей Кармазиной, представителями Администрации Петрозаводска.



Подрядчик приступил к ремонту детского сада № 89 «Филиппок» на улице Репникова в районе Ключевая в начале июня. В здании 1978 года постройки выполнены демонтажные работы, подготовка под отмостку здания, сейчас рабочие меняют оконные блоки на современные стеклопакеты, приступили к ремонту кровли. Предстоит также обновить фасад. Закуплено оборудование для пищеблока и для групп, в том числе интерактивные доски.

— Здорово, что начали делать детские сады. Это действительно важно. Дети здесь проводят десять с половиной часов — намного больше, чем в школе. И считают его своим вторым домом. Сейчас находятся в другом детском саду, и когда я прихожу, спрашивают меня, когда мы вернемся домой? — рассказала Вера Ильина.

По словам заведующей детским садом Веры Ильиной, работы ведутся активно, рабочие каждый день находятся на объекте.Готовность его составляет 30%, отставания от графика нет.

Элиссан Шандалович отметил, что республике в проведении масштабных работ помогает большой опыт капитальных ремонтов, приобретенный в последние годы благодаря федеральной программе по модернизации школьных зданий. Как уточнил парламентарий, большинство дошкольных учреждений республики были построены в советское время, капитально их практически не ремонтировали. Поэтому и назрела потребность создания федеральной программы, по аналогии с программой капремонтов школ. В региональном бюджете на 2024 год депутаты Законодательного Собрания предусмотрели 50 млн рублей на разработку проектно-сметной документации для проведения капремонта в 19 дошкольных учреждениях.

— Уверен, что в 2026 году еще больше детских садов вступят в эту программу, и так же, как и со школами Карелии, будем активно обновлять их инфраструктуру, — сказал Элиссан Шандалович.



В ходе выездного рабочего совещания депутаты с Министром образования и спорта Карелии Натальей Кармазиной и заместителем Главы Администрации Петрозаводского городского округа Екатериной Реутовой обсудили вопросы финансирования программы. Как было отмечено, федеральной субсидии хватает только на часть работ. Для полноценного капитального ремонта объем финансирования должен быть увеличен, считает Элиссан Шандалович.

Председатель Законодательного Собрания Карелии по итогам посещения детского сада поручил профильному парламентскому Комитету подготовить обращение по этому вопросу на федеральный уровень. «Главное — чтобы детям было комфортно, безопасно и интересно, а здания детских садов соответствовали современным стандартам. Это наша общая задача», — подытожил Элиссан Шандалович.

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