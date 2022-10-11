Шандалович: депутаты в регионах не должны оставаться в стороне вопроса модернизации военных городков

Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович поддержал инициативу о шефстве парламентариев над военными городками.

Элиссан Шандалович прокомментировал заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что депутаты российского парламента должны взять шефство над военными городками.

«Совершенно справедливая позиция! — пишет спикер карельского парламента на своей странице в соцсети. — Ранее о том, что инфраструктура приграничных территорий, в частности, военных городков нуждается в модернизации, парламент Карелии заявлял на специальном совещании Совета Федерации. Первое и самое важное, что нужно сделать, — это построить новое качественное жилье для военных, с хорошей инфраструктурой, в том числе с оборудованными детскими и спортивными площадками».

По словам Шандаловича, все эти предложения были сформированы по итогам поездки в один из военных городков карельского приграничья. Они были представлены сенаторам.

«Вопрос обустройства быта военнослужащих — один из важнейших, поэтому мы не сомневались, что его поддержат и наши коллеги в Государственной Думе», — отметил председатель Заксобрания.

Шандалович уверен, что и региональные парламентарии не должны оставаться в стороне в вопросе поддержки инфраструктуры военных городков.

«В ближайшее время встречусь с нашим депутатом Госдумы от Карелии Валентиной Николаевной Пивненко, чтобы обсудить дальнейший план действий по модернизации инфраструктуры военных городков. Сегодня как никогда важно, чтобы наши военные и их семьи чувствовали заботу государства и были обеспечены всем необходимым», — пишет спикер.