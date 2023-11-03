Шандалович: «Где единение, там - победа»

Спикер Заксобрания Карелии поздравил жителей республики с Днем народного единства.

По словам Элиссана Шандаловича, праздник 4 ноября объединяет всех, кто гордится нашей многонациональной страной, чтит ее героическое прошлое и верит в Россию.



На своей странице в социальной сети председатель Законодательного собрания республики написал о том, что в истории нашей страны было немало переломных моментов, но во все времена сплоченность, любовь к Родине, взаимная поддержка помогали преодолевать все трудности и невзгоды на пути к победам.



«Сегодня мы отмечаем это праздник вместе с жителями Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, которые в прошлом году приняли историческое решение о воссоединении с Россией», — заявил Шандалович.







По его словам, праздник встречают вместе c жителями Карелии, которые участвуют в специальной военной операции и героически отстаивают интересы нашего государства, защищают жителей новых регион.



«Мы — единый народ! В сплоченности, в вере в Россию наша сила! А где единение, там — победа! Так было и будет всегда! С праздником!» — резюмировал парламентарий.



