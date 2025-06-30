Шандалович: Ирина Яровая поддержала инициативу парламента Карелии

По обращению парламента Карелии будет подготовлена федеральная законодательная инициатива, сообщила зампредседателя Госдумы Ирина Яровая на заседании президиума Совета законодателей.

Проект закона коснётся расширения мер социальной поддержки на опекунов и фактических воспитателей погибших участников СВО, написал в соцсети председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович.



Парламентарий также опубликовал видео с заседания президиума Совета законодателей.



«По обращению Законодательного Собрания Республики Карелия, которое ко мне поступало, мной проведена работа и проработан вопрос о предоставлении опекунам и иным лицам, фактически воспитавшим или содержавшим участника СВО, который погиб, мер социальной поддержки. Мной получена позиция профильных министерств и ведомств в виде поддержки, и в ближайшее время мы реализуем данное предложение как законодательную инициативу», – сказала Ирина Яровая.



Элиссан Шандалович напомнил, что авторами обращения также выступили Ирина Кузичева, Ольга Шмаеник, Галина Гореликова и Марина Гуменникова.



«Таким образом, граждане, которые внесли вклад в воспитание и содержание участников СВО, погибших при исполнении воинского долга, смогут получить льготы, гарантированные федеральным законом «О ветеранах», - написал Элиссан Шандалович.



В ходе заседания Ирина Яровая обратила внимание на роль региональных парламентариев в совершенствовании законодательства, направленного на поддержку участников СВО и их близких.



«Такой формат взаимодействия с вами, уважаемые коллеги, позволяет выходить на необходимые федеральные решения и формирование законодательных инициатив», - сказала Ирина Яровая.



По словам спикера парламента Карелии Элиссана Шандаловича, на основе обращения Законодательного Собрания Карелии будет разработана очередная федеральная инициатива по приоритетной задаче – помощи бойцам спецоперации и их близким.



«Это говорит о том, что федеральный законодатель слышит регионы, и то, что предложения Законодательного Собрания Республики Карелия актуальны», – подчеркнул Элиссан Шандалович.