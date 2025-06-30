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Шандалович: Ирина Яровая поддержала инициативу парламента Карелии

Новости. Общество
15:53, 11 Июля 2025
фото: © Совет Федерации

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По обращению парламента Карелии будет подготовлена федеральная законодательная инициатива, сообщила зампредседателя Госдумы Ирина Яровая на заседании президиума Совета законодателей.

Проект закона коснётся расширения мер социальной поддержки на опекунов и фактических воспитателей погибших участников СВО, написал в соцсети председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович.

Парламентарий также опубликовал видео с заседания президиума Совета законодателей.

«По обращению Законодательного Собрания Республики Карелия, которое ко мне поступало, мной проведена работа и проработан вопрос о предоставлении опекунам и иным лицам, фактически воспитавшим или содержавшим участника СВО, который погиб, мер социальной поддержки. Мной получена позиция профильных министерств и ведомств в виде поддержки, и в ближайшее время мы реализуем данное предложение как законодательную инициативу», – сказала Ирина Яровая.

Элиссан Шандалович напомнил, что авторами обращения также выступили Ирина Кузичева, Ольга Шмаеник, Галина Гореликова и Марина Гуменникова.

«Таким образом, граждане, которые внесли вклад в воспитание и содержание участников СВО, погибших при исполнении воинского долга, смогут получить льготы, гарантированные федеральным законом «О ветеранах», - написал Элиссан Шандалович.

В ходе заседания Ирина Яровая обратила внимание на роль региональных парламентариев в совершенствовании законодательства, направленного на поддержку участников СВО и их близких.

«Такой формат взаимодействия с вами, уважаемые коллеги, позволяет выходить на необходимые федеральные решения и формирование законодательных инициатив», - сказала Ирина Яровая.

По словам спикера парламента Карелии Элиссана Шандаловича, на основе обращения Законодательного Собрания Карелии будет разработана очередная федеральная инициатива по приоритетной задаче – помощи бойцам спецоперации и их близким.

«Это говорит о том, что федеральный законодатель слышит регионы, и то, что предложения Законодательного Собрания Республики Карелия актуальны», – подчеркнул Элиссан Шандалович.

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