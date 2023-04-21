Шандалович контролирует темпы строительства школы в Медгоре

Спикер Заксобрания Карелии, секретарь реготделения «Единой России» держит под постоянным контролем главную школьную стройку Медвежьегорского района.

Как на своей странице в социальной сети написал председатель карельского парламента Элиссан Шандалович, подрядчик на строительстве школы в Медвежьегорске полностью обустроил кровлю и установил окна, внутри здания идет окраска стен, монтаж потолков, укладка плитки в санузлах.



На следующей неделе строители займутся линолеумом, установкой сантехники, розеток, выключателей, а также монтажом трех лифтов.







«Какая яркая получается новая школа на 1 100 учеников в родном Медвежьегорске! Постоянно слежу, как идут работы на главной стройке района, — отметил Шандалович. — Уже сделано основание под стадион, идут работы по устройству ограждения. С 10 июля начнется благоустройство пришкольной территории».



Школа, здание которой состоит из трех блоков, будет полностью сдана в сентябре 2024 года.



«Несколько спортзалов, просторная столовая, самый большой в районе актовый зал, библиотека, медиа-центр и многое другое. Уверен, современная, полностью укомплектованная всем необходимым оборудованием новая школа имени героя Советского Союза Александра Фанягина понравится и ребятам, и педагогам», — заявил спикер карельского парламента.







Он отметил, что в Карелии, благодаря нацпроекту «Образование», школы также строят в Суоярви и Кеми. В этом году откроет свои двери школа в Деревянке.