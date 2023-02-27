Шандалович: Наращивание присутствия НАТО у границ будет способствовать укреплению Карелии

Председатель Заксобрания республики Элиссан Шандалович прокомментировал решение парламента Финляндии о вступлении в НАТО.

В минувшую среду, 1 марта, парламент Финляндии проголосовал за вступление страны в НАТО. По данным СМИ, «за» — 184 депутата, «против» — 7 человек, еще один воздержался. По мнению спикера Законодательного собрания Карелии, на фоне новостей о начале строительства забора на границе с Россией это было ожидаемым.



«Хочу пожать руку этим семерым отважным финским парламентариям, в головах которых еще остался здравый смысл, — пишет Элиссан Шандалович на своей странице в соцсети. — Уверен, наращивание военного присутствия НАТО у российских границ будет лишь способствовать укреплению Карелии, и с новыми вызовами для республики откроются новые возможности».



Спикер карельского парламента также напомнил финским «соседям» слова президента России Владимира Путина:

«Россия ответит на любые вызовы, потому что все мы одна страна, один большой и сплочённый народ. Мы уверены в себе, уверены в своих силах. Правда — за нами».