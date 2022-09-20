Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович поздравил президента РФ Владимира Путина с юбилеем.

Сегодня 70-летний юбилей отмечает президент и верховный главнокомандующий — Владимир Владимирович Путин.

По мнению спикера карельского парламента, это невероятно сильный лидер, истинный патриот России, который справедливо и честно отстаивает интересы Родины и народа. Об этом Элиссан Шандалович пишет на своей странице в соцсети.

«Благодаря грамотным и эффективным решениям Владимира Владимировича укрепляется государственный суверенитет Российской Федерации и ее положение на международной арене, повышается уровень социально-экономического развития Российской Федерации и качество жизни россиян, — отметил председатель Законодательного собрания республики. — Сейчас в жизни страны происходят важные исторические события, и поэтому, сейчас, как никогда, нам нужно сплотиться всем вместе. Пока мы едины — мы непобедимы!».

Элиссан Шандалович пожелал Владимиру Путину здоровья, неиссякаемой энергии и дальнейших побед во славу нашего Отечества.