Шандалович назвал приоритеты осенней сессии парламента Карелии

По мнению спикера карельского парламента, главная задача - принять бюджет республики на ближайшие три года.

В четверг, 21 сентября, проходит первое после парламентских каникул заседание Заксобрания Карелии.



Во вступительном слове председатель Элиссан Шандалович отметил, что парламентариям предстоит большая законодательная работа и главный вопрос - бюджет Карелии на ближайшие три года, говорится в сообщении паблика Законодательного собрания нашего региона.



«В целом мы можем уверенно говорить, что экономика республики адаптируется к новым реалиям. Однако нам необходимо продолжать законодательную работу по совершенствованию механизмов господдержки. С этим вопросом ко мне и, уверен, к вам обращаются наши сельхозпроизводители, предприниматели во время встреч и рабочих поездок. Безусловно, возникают новые вызовы и вопросы, как, например, рост цен на топливо, на которые необходимо своевременно и правильно реагировать – в том числе дополнять и усиливать федеральные меры поддержки и бизнеса, и граждан», - заявил Шандалович.



По его словам, исполнительной и законодательной власти региона во время совместной работы удастся принять бюджет республики, который будет ориентирован на устойчивое развитие и будет отвечать интересам земляков.



Также в приоритете Законодательного собрания остаются реализация послания президента и национальных проектов, вопросы поддержки и дополнительные гарантии для участников специальной военной операции, членов их семей.



Ряд предложений карельского парламента нашли поддержку на федеральном уровне. Сейчас они являются действующими нормативными актами.



«И еще один важный момент: взаимодействие с нашими новыми регионами. Буквально на днях Государственная Дума приняла закон об установлении новой памятной даты – Дня воссоединения новых регионов с Россией. Это день, когда наши регионы вернулись домой. Важно сделать все, в том числе по линии межпарламентского сотрудничества, чтобы процесс интеграции и восстановления нормальной жизни прошел как можно быстрее», - заключил Элиссан Шандалович.