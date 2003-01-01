Шандалович обозначил ключевую задачу парламента Карелии на 2026 год

Председатель Законодательного собрания Карелии подчеркнул, что у депутатов нет каникул и парламентарии, несмотря на последнее плановое заседание, продолжают свою работу.

По его словам, в уходящем году депутаты активно принимали участие в выездных заседаниях, комитетах и круглых столах, которые позволили им получить представление о том, какие проблемы есть в районах Карелии.

— Одна из наших ключевых задач на следующий год — это, безусловно, сохранять положительные тенденции и продолжать создавать нормативную базу для дальнейшего социально-экономического развития нашей республики. Наши приоритеты — выполнение всех социальных обязательств, а также поддержка участников СВО, — сказал Элиссан Шандалович.

Он также отметил слаженную работу парламента, главы Карелии Артура Парфенчикова, регионального правительства, бизнес-сообщества и общественных организаций, принимавших участие в обсуждении бюджета республики на 2026 год.

— Например, одним из механизмов, за который мы сегодня проголосовали, стала наша программа «Конкретных дел». В 2026 году она поможет развитию муниципальных районов. Мне кажется, и название очень уместное и правильное, и работать мы с вами будем по наказам наших избирателей. Как вы знаете, на неё мы предусмотрели 170 миллионов рублей, — подчеркнул председатель Заксобрания.

В 2025 году депутаты Законодательного собрания Карелии приняли 107 новых законов и направили более 10 обращений на рассмотрение в федеральный центр. Об этом на итоговом заседании парламента рассказал председатель регионального парламента Элиссан Шандалович.

Председатель Законодательного собрания республики Элиссан Шандалович оценил работу парламента в уходящем 2025 году и наметил основные задачи на ближайшее будущее.

