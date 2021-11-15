Шандалович опубликовал свои архивные фото с занятий по горными лыжам в медвежьегорской спортшколе

Спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович посетил в Медвежьегорске спортивную школу им.Терентьева, где в детстве занимался горными лыжами.

«Медвежьегорскую спортшколу имени Ф.М. Терентьева я называю своей второй родной школой. В детстве я занимался здесь горнолыжным спортом. Недавно спортшкола отметила свое 67-летие. Сегодня юных спортсменов тренируют по шести видам спорта, четыре из которых зимние — хоккей, сноуборд, горные лыжи и лыжные гонки. Как и планировал, в рамках рабочей поездки встретился с руководством, педагогами и тренерами школы, которые поделились довольно позитивными новостями. Например, в этом году существенно обновился спортивный инвентарь. А самое долгожданное — открытие в начале декабря двухкилометровой, полностью освещенной лыжной трассы», — написал на своей странице в соцсети Элиссан Шандалович.





По словам парламентария, теперь спортсмены и любители лыжного спорта могут тренироваться не только днем, но и вечером.





«В дальнейших планах спортшколы — модернизация инфраструктуры. Нужно обновить подъемники, подготовить склоны. Было бы здорово построить здесь лыже-роллерную трассу, чтобы спортсмены могли тренироваться и летом. Так что, будем работать и над этим вопросом», — отметил председатель Законодательного Собрания республики.