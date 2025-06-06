Шандалович опубликовал трогательное поздравление с семейным праздником

Председатель Законодательного собрания Элиссан Шандалович в своем поздравлении вспомнил службу в военно-полевом госпитале.

Поздравление с семейным праздником спикер Заксобрания опубликовал на своей странице.



— Главное для человека — это семья. Особенно остро почувствовал это во время службы в госпитале. Там, вдали от дома, многие вещи, которые казались значимыми в обычной жизни, теряют свою остроту. Остается только то, что по-настоящему дорого: родные, близкие, дом, ради которых готов на всё, — написал Шандалович. — Семья — это тыл, опора и источник сил. Пусть в ваших домах всегда царят тепло, взаимопонимание и забота. Берегите своих близких, цените каждое мгновение, проведенное вместе.





Сегодня, 8 июля, в России отмечают День семьи, любви и верности. В этот день принято вспоминать историю любви святых Петра и Февронии Муромских, покровителей семьи и брака в православной традиции. Празднование дня Петра и Февронии широко распространилось в 90-е в Муроме, где хранятся мощи святых. С 2008 года праздник получил современное название — День семьи, любви и верности. В 2022 году праздник получил официальный статус.



Напомним, летом 2024 года спикер карельского парламента отправился служить врачом в зону специальной военной операции. Парламентарий полгода служил в военно-полевом госпитале в Луганской народной Республике. Мужество и патриотизм Элиссана Шандаловича отметила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время проведения Дней Карелии.