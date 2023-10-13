Шандалович отметил рост интереса общественности к изучению боевой славы Петрозаводска и Карелии

Накануне открылась Научно-практическая конференция «Петрозаводск – город воинской славы».

Научно-практическая конференция «Петрозаводск — город воинской славы» открылась 13 октября в седьмой раз, но впервые — в статусе международной. Об этом на своей странице рассказал председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович.

Спикер регионального парламента подчеркнул, что интерес к изучению страниц боевой славы Петрозаводска и Карелии растет.

«С большим интересом принял участие в работе пленарного заседания на площадке Молодежного иннопарка ПетрГУ. Доклады, представленные в программе конференции, охватывают широкий круг тем: исторические сюжеты Великой Отечественной и Советско-Финляндской войн, военная антропология и международные отношения. Как отметил доктор исторических наук, профессор Петрозаводского университета Сергей Геннадьевич Веригин, многие из докладов подготовлены на основе неизвестных ранее архивных документов и открывают белые пятна истории», — написал Шандалович.

По словам парламентария, научное мероприятие объединило маститых и молодых ученых, студентов, аспирантов и ветеранов.

«Широкий взгляд, глубокое и беспристрастное изучение событий прошлого — это то, что жизненно необходимо для настоящего и будущего», — заключил Элиссан Шандалович.