Шандалович отметил рост инвестиционной привлекательности Петрозаводска

Председатель и депутаты Законодательного Собрания Карелии приняли участие в совещании по экономическому развитию Петрозаводска, которое провел глава республики Артур Парфенчиков.
На совещании обсуждались предварительные итоги поступлений налоговых и неналоговых доходов, объем инвестиций, работа крупных предприятий, создание условий для развития малого и среднего бизнеса, туризма и др.
Как отметил Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович, Петрозаводск является одним из важнейших локомотивов экономики республики.
«Сегодня мы видим положительные тенденции в развитии экономики карельской столицы, хотя отдаем себе отчет, что проблемы, безусловно, существуют. Но рост налоговых поступлений, сохранение высокой инвестиционной активности говорят о положительной динамике. Особенно хотел отметить, что помимо крупной промышленности, в Петрозаводске растет число субъектов малого и среднего бизнеса. И бизнес активно пользуется мерами господдержки», — сказал Элиссан Шандалович, отметив роль региональных и муниципальных властей.
По словам спикера парламента, благодаря принятым в 2025 году депутатами изменениям в законодательство, с 1 января предусмотрено увеличение норматива отчислений в местные бюджеты от поступлений налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения. Это позволит Петрозаводску получить в текущем году дополнительные доходы.
«Для сохранения тенденций развития нам нужно не стоять на месте, реагировать на изменения внешней и внутренней среды и, в том числе, оперативно совершенствовать меры поддержки. В законодательном плане мы готовы это поддержать. К примеру, компенсация затрат на научно-исследовательские работы, думаю, станет хорошим залогом для внедрения различных новаторских разработок в нашей республике. Мы готовы к продолжению совместной работы», — подчеркнул Элиссан Шандалович.
Глава Карелии Артур Парфенчиков отметил, что несмотря на сложности в экономике и санкционное давление, в республике продолжается поиск инструментов поддержки бизнеса.
«Законодательный инструмент надо использовать, бизнесу надо помогать, особенно сегодня. И надо стараться, чтобы инвестиционная привлекательность Карелии и Петрозаводска как флагмана экономики постоянно росла. По-другому мы с вами движение вперед не обеспечим, — сказал Артур Парфенчиков. — И за такую работу с депутатским корпусом, Элиссан Владимирович, хочется сказать отдельное спасибо».
Завтра глава Карелии планирует провести совещание по развитию инфраструктуры Петрозаводска.