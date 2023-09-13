Шандалович оценил эффективность мер господдержки на хлебозаводе в Пудоже

На предприятии «Пудожский хлеб» трудятся более 70 человек.

Председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович посетил предприятие «Пудожский хлеб» во время рабочей поездки в Пудож. Об этом спикер рассказал в личном профиле.

«Коллектив завода — более 70 человек, многие трудятся здесь не один десяток лет. Выпускаемая продукция, а это более 130 видов хлеба, выпечки и кондитерских изделий, востребована не только в Пудоже и в Пудожском районе. Ее знают и в родном Медвежьегорском районе, а также в соседних Архангельской и Вологодской областях», — подчеркнул парламентарий.

Директор хлебозавода Ниязи Гусеинов, который несколько лет назад дал предприятию новую жизнь, отметил, что наращивать объемы и развивать производство помогает господдержка.

Только за 2022 год предприятие получило 10 млн рублей: это субсидии на компенсацию затрат на производство, на оплату электроэнергии и горюче-смазочных материалов, а также покупку нового оборудования. Заводу нужны новые печи, тестомесильные машины и другое оборудование.

Спикер регионального парламента отметил, что системную поддержку предприятий пищевой промышленности, хлебопеков Карелии обязательно продолжат.

«В 2025 году в Пудож должен прийти газ. На хлебозаводе этого события очень ждут. Сэкономленные на отоплении средства планируют направлять на развитие предприятия», — написал Элиссан Шандалович.