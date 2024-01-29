Шандалович оценил капремонт школы в Суоярви по президентской программе

На обновление здания по федеральной программе направили более 77 млн рублей.

Председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович в ходе рабочей поездки в Суоярви оценил капремонт школы, который выполнили по президентской программе.

«В суоярвской школе никогда не было так тепло, как после капитального ремонта, говорят ее ученики и учителя. Более 77 млн рублей направили на обновление здания по федеральной программе, разработанной по поручению Президента России Владимира Путина», — рассказал парламентарий на своей странице в соцсети.



По его словам, за два года в здании отремонтировали кровлю, сделали утепленный фасад и отмостку, заменили системы отопления, водоотведения, водоснабжения и электроснабжения, установили системы видеонаблюдения, контроля и управления доступом.



«Снаружи школа смотрится как новая. Теперь важно провести косметический ремонт внутри здания. Этот вопрос будем прорабатывать совместно с Правительством Карелии и органами местного самоуправления», — сообщил спикер Заксобрания Карелии.



Элиссан Шандалович отметил, что в 2024 году президентская программа капремонта школ в республике продолжится. В нее включены десять учреждений в Петрозаводске и в районах Карелии.