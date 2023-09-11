Шандалович оценил новый погранкомплекс на границе с Финляндией

Председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович принял участие в открытии нового пограничного комплекса в приграничном поселке Поросозеро.

Как сообщил на своей странице в соцсети Элиссан Шандалович, в минувшую субботу в Суоярвском округе ввели в эксплуатацию новый пограничный комплекс. Это важное событие не только для нашей республики, но и для всей страны, отметил спикер.



«Обстановка сейчас непростая, рядом страна НАТО, поэтому требования к охране государственной границы — особенные. И конечно, условия службы и быта тех, кто сегодня защищает госграницу, их близких, должны быть достойными», — написал парламентарий.



По словам Шандаловича, в августе прошлого года, когда еще шло строительство, уже было видно, что создается современный пограничный городок со всей необходимой инфраструктурой.



«Новый комплекс включает: административное здание с тренажерным залом, дом с квартирами для семей офицеров и прапорщиков, игровые и спортивные площадки, павильон и тренировочную площадку для служебных собак, гараж для автомобилей и техники», — отметил председатель регионального парламента.



«Хочу поблагодарить всех, кто проектировал и строил этот важный объект, а новоселам пограничного городка пожелать крепкого здоровья, сил и успешной службы на благо нашей Родины!» — написал Элиссан Шандалович.