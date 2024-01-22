Шандалович оценил работу симуляционного центра медколледжа

Спикер парламента Карелии посетил аккредитационно-симуляционный центр медицинского колледжа.

Председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович побывал в Петрозаводском медколледже.



«Это настоящая кузница специалистов среднего звена для медучреждений Карелии, — написал парламентарий на своей странице в социальной сети. — Посмотрел, как работает аккредитационно-симуляционный центр колледжа, где студенты набираются практического опыта, а действующие медработники повышают квалификацию».



По словам Шандаловича, главное, что в центре все приближено к реальным условиям оказания медицинской помощи — но только вместо живых пациентов современные манекены.







«Можно проводить реанимационные мероприятия, искусственyю вентиляцию легких, выполнять ЭКГ-исследования, инъекции, обработать швы после операции и много другое. Есть даже автомобиль скорой медицинской помощи с необходимым оборудованием», — написал спикер регионального Заксобрания.



С момента открытия в августе 2022 года обучение в центре прошли более 400 человек. Это фельдшеры, медицинские сестры, фармацевты, акушерки, лаборанты для больниц, поликлиник и ФАПов Карелии.



На создание центра — ремонт здания и закупку оборудования — из бюджета Карелии было выделено 24 млн рублей.



«Знаю, что среднего медперсонала в Карелии еще не хватает, но ситуация существенно улучшается. В этом большая заслуга и Петрозаводского базового медицинского колледжа, который с 2020 года в 2,5 раза увеличил набор обучающихся», — резюмировал председатель карельского парламента.



