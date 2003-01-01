Шандалович оценил строительство Лобановского моста в Петрозаводске

Строительство переправы через Лососинку в столице Карелии близится к завершению.

Председатель Законодательного Собрания республики Элиссан Шандалович посетил в Петрозаводске строительство моста, соединяющего улицы Мерецкова и Антикайнена. Ход работ также оценили Министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Дмитрий Крылов и глава Петрозаводска Инна Колыхматова.

Парламент Карелии предусмотрел средства на возведение моста в бюджете республики по инициативе Главы региона Артура Парфенчикова. Общая сумма финансирования проекта составляет более 2 млрд рублей.

Работы на объекте были начаты в 2024 году. Пуск рабочего движения планируется с опережением графика, уже к концу октября этого года. На сегодняшний день выполнено около 80% работ.

Как сообщил Элиссану Шандаловичу руководитель проекта Евгений Филиппов, в этом году хорошая погода помогала строителям и нет опасений, что сроки выполнения работ перенесут.

— Старый мост, который был в аварийном состоянии, мы полностью демонтировали и возвели новый, начиная от свай и заканчивая асфальтом. Сейчас ведутся работы по устройству гидроизоляции пролетного строения, установке водоотводных лотков — это что касается непосредственно подготовки под асфальт, — сказал Евгений Филиппов.

Строители устанавливают перильные ограждения, красят металлоконструкции пролетного строения, проведут благоустройство прилегающей территории.

В сравнении со старым мостом, стоявшим с 1963 года и пришедшим в аварийное состояние, новая переправа станет в полтора раза шире за счет увеличения проезжей части и тротуаров, появятся велодорожки и архитектурная подсветка. Кроме того, на мосту планируют возобновить движение троллейбусов.

— Совсем скоро появятся опоры освещения, будет смонтирована контактная сеть. Мост украсят подсветкой, и город получит не просто современное мостовое сооружение, но и действительно красивый архитектурный объект, — прокомментировала Глава карельской столицы Инна Колыхматова.

Руководитель регионального Минтранса Дмитрий Крылов положительно оценил качество и скорость выполнения работ:

— Глава Карелии Артур Олегович Парфенчиков поручил обеспечить в этом году завершение работ. Придерживаемся исполнения данного поручения. Качество контролируем, наше подведомственное учреждение осуществляет приемку работ. Каких-либо серьезных замечаний нет. Подрядчик работает хорошо.

Элиссан Шандалович подчеркнул, что петрозаводчане ждут ввода объекта, который позволит разгрузить дорожное движение. При этом строительство Лобановского моста — часть большой последовательной работы.

— В республике за последние пять лет построено и реконструировано больше 100 мостов. — отметил спикер парламента Карелии. — Это и крупные сооружения, и небольшие, но очень важные для жителей мосты. Для решения этих задач мы не только привлекаем федеральные средства, участвуя в нацпроектах и федеральных программах, но и направляем средства регионального бюджета. Уже скоро в Законодательном Собрании начнется работа над проектом главного финансового документа на следующие три года. Безусловно, будем и дальше предусматривать деньги на развитие дорожной инфраструктуры.

Отметим, что объем дорожного фонда Карелии в 2025 году составляет 9,3 миллиардов рублей.